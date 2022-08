A Benevento alla scoperta dei cammini devozionali Cappa: “Benevento crocevia importante per molti percorsi”

Oggi la messa nella Basilica di San Bartolomeo con gruppi ed associazioni, domani si svolgerà l'incontro con gli esperti. A Benevento, in occasione delle celebrazioni per il santo patrono, al via la due giorni dedicata ai cammini devozionali.

Iniziativa promossa dall'amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione Amici dei Musei e dei Beni Culturali del Sannio, il Centro Studi Arti e Tradizioni Popolari, La Takkarata, il Centro Studi sul Medioevo di Terra di Lavoro e d’intesa con gli Itinerari Culturali del Consiglio d’Europa in Campania e l’associazione Nikolaosroute. L'obiettivo è contribuire alla riscoperta degli itinerari devozionali con attenzione alla memoria popolare e all'importante patrimonio storico-culturale ed etnoantropologico.

“Benevento ha sempre rappresentato nella storia un crocevia dei cammini che portano sul territorio tanti pellegrini”, ha spiegato l'assessore al Turismo, Attilio Cappa evidenziando come queste attività possano contribuire fattivamente a far conoscere il territorio e le sue bellezze. “E' un'occasione per far conoscere le bellezze della nostra città ed ospitare anche per più giorno coloro i quali transitano a Benevento e si fermano con molto interesse. Il turismo lento è sempre più richiesto”.

Un percorso attraverso la storia e le tradizioni che oggi punta a fare rete. “C'è grande attenzione per i cammini in questo periodo e noi ci stiamo occupando dei cammini devozionali”, ha ribadito Nino Capobianco del gruppo La Takkarata ribadendo come gli stessi cammini “possano dare un grande contributo all'attività turistica locale”.