Ecco come verrà riqualificata la zona a ridosso dell'Arco di Traiano Grazie ai fondi programma Integrato Citta Sostenibile un percorso per 'accompagnare il visitatore

E' stato approvato, con determina dirigenziale, il progetto esecutivo che prevede la riqualificazione e la valorizzazione dell'Arco di Traiano per un importo di 1,8 milioni di euro. Attraverso l'intervento, che rientra all'interno del Pics, il Programma Integrato Citta Sostenibile, sarà realizzata una struttura trasparente collocata ai margini del monumento: al suo interno un Lapidarium, un museo che accoglierà reperti e sequenze visive sulla storia della città di Benevento. L'obiettivo è di costruire un percorso in grado di accompagnare il visitatore e di arricchire la sua conoscenza rispetto ai reperti esposti e alla storia dell'importante monumento. Nella parte iniziale dell'itinerario sarà collocata una mappa interattiva sulla quale saranno disposti dei sensori che, selezionati, consentiranno di attivare diversi punti di interesse. Inoltre sarà possibile scansionare, con il proprio smartphone, un qr code per scaricare un'app che conterrà una audioguida, che consentirà la gestione della domotica di illuminazione interna della teca (il Lapidarium potrà essere visitato anche quando il complesso sarà chiuso) e permetterà la visualizzazione dei reperti attraverso la realtà aumentata.

L'Arco ed il suo antico ruolo di porta di accesso alla città saranno valorizzati attraverso la rilettura della storia come generatrice degli spazi urbani dentro e fuori le mura. Ciò comporterà la ripavimentazione dell'area che circonda il monumento che attualmente presenta un disegno confuso che non consente una lettura chiara dello spazio, e dell'antistante via Traiano. Per quanto concerne l'illuminazione rimarrà quella esistente, ma i corpi illuminanti saranno sostituiti con apparecchi di maggiore efficienza e a basso consumo energetico.