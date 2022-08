Iva Zanicchi apre Città spettacolo 2022. Premio Gregoretti a Nino D'Angelo Al via questa sera la 43esima edizione. Giordano: venite, sarà il festival di tutti

“Dico a tutti di venire. Tutti gli spazi sono sold out ma se ci dovessero essere sedie libere faccio entrare tutti. Il festival deve essere di tutti, la piazza è grande e Iva Zanicchi si può ascoltare anche stando in piedi”. Così Renato Giordano, direttore artistico del festival Città Spettacolo 2022 questa mattina durante la conferenza che ha dato ufficialmente il via alla 43esima edizione della kermesse. Un incontro, o meglio un caffè con la stampa utile per introdurre artisti ed ospiti di questa sera.

Durante l'evento, il premio “Gregoretti” 2022 sarà assegnato al cantautore Nino D'Angelo come ha anticipato Giordano. Si apre dunque con Iva Zanicchi a piazza Roma mentre alla Rocca dei Rettori in scena “La Vacanza” di Giovanni Anversa, interpretata da Pino Strabioli: “La Vacanza è un testo poetico e profondo con dei momenti di tenerezza e comicità che Anversa ha scritto per tre personaggi: due donne e un uomo che si trovano nel cimitero a portare dei fiori ai propri cari”. L'elaborazione del dolore, del distacco al centro dell'opera teatrale.