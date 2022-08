Benevento città Spettacolo, nuovi biglietti in vendita per il concerto di Elisa La decisione degli organizzatori vista l'elevata richiesta

La direzione del Festival “Benevento Città Spettacolo” informa il gentile pubblico che, considerata la grande richiesta per l’evento “Elisa - Back to the Future” del 30 agosto in Piazza Risorgimento, saranno disponibili in vendita nuovi biglietti.

I biglietti per il settore a posto unico non numerato, disposto dalla direzione per accogliere le esigenze del pubblico, saranno disponibili al costo di euro 18 a partire dalle ore 17 di oggi, 26 agosto, presso i seguenti punti vendita: Biglietteria Festival: All Net Service, via Lungocalore Manfredi di Svevia, 25; Infopoint Città Spettacolo: via Traiano, 3, Benevento; Tutti i punti vendita I-Ticket. I biglietti, inoltre, saranno disponibili online su www.i-ticket.it