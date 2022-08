Ucraina, avviata una raccolta di beni per aiutare la popolazione in guerra L'iniziativa di Civico22 "nel segno dell'inclusione e della collettività"

"Continua lo stato di emergenza in Ucraina che chiede ancora aiuto. Civico 22 non resta indifferente all’appello del popolo ucraino ed ha attivato una nuova raccolta di beni di prima necessità presso la propria sede il martedì dalle 18 alle 20 e il venerdì dalle 10 alle 13". Così in una nota in cui Civico22 si rivolge ai cittadini sanniti a sostegno delle popolazioni in guerra ed in merito viene precisato: "Le donazioni dovranno essere catalogate, per cui ciascun pacco consegnato dovrà recare la scritta relativa al contenuto". In particolare la raccolta riguarda "alimenti (cibi a lunga conservazione, cereali, cibi già pronti in scatola o in vetro, prodotti per l'igiene personale, dolci a lunga conservazione per bambini, zucchero, farina, olio vegetale, biscotti, sale), prodotti per l’igiene dei bambini e degli adulti, paracapezzoli, latte artificiale per bambini, pannolini di diverse taglie, carrozzine. Si potranno donare anche beni comuni quali lenzuola, asciugamani, Powerbank (batteria portatile per caricare), sacchi a pelo, calzini, materassini termici, salviette detergenti, carta igienica, torce. Si necessita anche di dispositivi medici. Un invito ancora una volta a rimboccarci le maniche per aiutare fratelli e sorelle vittime di guerra nel segno dell’inclusione e della collettività".