Che Trap, cresce l'attesa. Ingresso dalle 20.30 L'appuntamento con Lazza, Rhove e Geolier

Cresce l'attesa per l’evento “Che Trap! Per la prima volta insieme: Lazza, Rhove e Geolier” in programma questa sera in piazza Risorgimento. L'organizzazione della 43esima edizione del Festival Benevento Città Spettacolo informa gli spettatori che i cancelli saranno aperti al pubblico a partire dalle ore 20:30. Si ricorda, inoltre, che è assolutamente vietato introdurre nell’area concerto cibi e bevande di ogni genere il cui controllo sarà effettuato all’ingresso dal personale addetto. Sarà consentito l’ingresso ai soli possessori di biglietto, che potrà essere acquistato anche presso la biglietteria in Piazza Risorgimento.