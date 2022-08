Accoglienza turisti, ecco come cambia piazza Cardinal Pacca Approvato progetto Pics per info point e spazio accoglienza dei bus turistici

E' stata approvata, con determina dirigenziale, la versione esecutiva del progetto 'Front office turistico' che prevede la valorizzazione e la riqualificazione di piazza Cardinal Pacca attraverso la creazione di un info point ed uno spazio per l'accoglienza dei bus turistici. L'intervento, dell'importo di un milione di euro, rientra all'interno del Pics, il Programma Integrato Città Sostenibile, e svilupperà la mobilità e i servizi in chiave turistica restituendo alla città un ruolo centrale nell'innovazione culturale.

L'obiettivo è di dotare Benevento di una struttura in grado di raccogliere e smistare il traffico dei mezzi che accompagnano i visitatori e di creare per loro un punto di accoglienza. Da piazza Cardinal Pacca, infatti, si dirameranno i tre percorsi storici (La città medioevale, La città romana, La città dei Santi, sempre rientranti all'interno del Pics) che consentiranno ai turisti, poi indirizzati virtualmente attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali, di apprezzare le testimonianze storiche e monumentali di cui Benevento è ricca.

Nello specifico, il progetto prevede la sistemazione degli spazi di sosta e distribuzione dei bus e la realizzazione di un edificio di circa 180 mq a servizio del terminal con funzione di front office turistico che ospiterà le strutture ricettive, i servizi igienici, le aree di attesa e una zona dedicata alla biglietteria. I servizi saranno fruibili anche dai portatori di handicap.

L'apposizione lungo le principali strade di accesso alla città della segnaletica sarà parte integrante del progetto, così come la sistemazione e la rivisitazione dell'aiuola verde sul corso Dante. La zona, inoltre, sarà bonificata con la sistemazione del prato e la piantumazione di nuovi alberi.

Più in generale, il potenziamento dell'accessibilità alla città per i turisti, combinato con altre azioni istituzionali, potrà incrementare l'economia e la qualità della vita dei cittadini.