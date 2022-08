Maltrattamenti gatti, l'amministrazione dettaglia la strategia Comune in prima linea, in programma il gattile

In merito alla questione dei presunti maltrattamenti di gatti avvenuti in città il sindaco Clemente Mastella e l'assessore all'ambiente Alessandro Rosa precisano: "La premessa obbligatoria è che il rispetto degli animali è una questione di civiltà, e in merito ai maltrattamenti denunciati da associazioni animaliste il Comune è in prima linea, anche con la videosorveglianza, per fare in modo che se fatti delittuosi si sono verificati i colpevoli vengano individuati prontamente.

Inoltre è nel programma dell'amministrazione la creazione del gattile comunale: al momento siamo in fase di valutazione per la migliore tra due aree in cui dovrà sorgere e a breve si individuerà anche un partner nel mondo delle associazioni per la gestione di questa struttura che avrà il compito di tutelare i gatti, fornirgli le migliori cure e arginare attraverso adozioni e campagne di sterilizzazione il fenomeno del randagismo".