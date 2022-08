De Luca inaugura centro anti diabete di Airola. "Attenzione per le aree interne" Il Presidente della Regione nel Sannio. Lotta alla patologia che affligge 400mila pazienti

“Il diabete è un'emergenza che conta 400mila pazienti in Campania e numerose amputazioni dovute alle sue complicanze. Tra gli obiettivi della Regione c'è quello di assicurare ogni azione per permettere la prevenzione di questa patologia”.

Il Presidente Vincenzo De Luca ha partecipato questa mattina all'inaugurazione del centro anti diabete realizzato dall'Asl di Beneveto ad Airola.

“La lotta al diabete è uno degli obiettivi della sanità pubblica in Campania. Con questa struttura all'avanguardia stiamo dando un segnale alle aree interne dove, in genere, si fa fatica a realizzare strutture sanitarie importanti. Invece vogliamo ribadire un segno di attenzione e ribadire lo stesso diritto per tutti i cittadini, dovunque vivano”.

La struttura di Airola presenta tra gli altri servizi di endocrinologia, cardiologia, chirurgia vascolare, piede diabetico, nefrologia, neurologia, geriatria e oculistica.

“Saremo operativi già dalla prossima settimana – ha chiarito il numero uno dell'azienda sanitaria sannita, Gennaro Volpe – per permettere l'avvio delle attività con la presa in carico dei pazienti che verranno seguiti per tutte le complicanze della malattia”. Volpe ha poi voluto ricordare Pietro Guarente, funzionario dell'azienda scomparso la scorsa settimana che a questo progetto aveva lavorato.

Durante la visita alla struttura al Governatore De Luca è stato consegnato anche la scheda numero uno del centro, a margine dell'iniziativa il Presidente ha tranquillizzato anche sul futuro dell'ospedale di Sant'Agata dei Goti. “Sarà centro oncologico in collaborazione con il Pascale” ha detto chiedendo pazienza sui tempi.

Ha rilanciato la necessità di riprendere gli screening per la prevenzione interrotti durante il covid che, dettaglia, al momento non fa registrare dati allarmanti e ha poi espresso perplessità per le case di comunità: “Per la verità dal governo nazionale non viene nessuna certezza per il personale ma noi faremo la nostra parte come Regione realizzando la rete di medicina territoriale il più ampia possibile”.

E proprio riguardo alla lotta al covid ha voluto precisare: “abbiamo retto meglio di ogni altra Regione italiana pur avendo, in conseguenza del commissariamento, ancora 10mila dipendenti in meno. Non si provi a speculare su questo argomento perchè – ha detto rivolto ai suoi avversari politici – vi arroto”.

Il Presidente ha invece temporeggiato riguardo all'ipotesi di una “settimana corta” a scuola per far fronte al caro energia.