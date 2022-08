Problemi ospedale San Pio, Mastella scrive al direttore Morgante Carenza medici, a rischio gli interventi chirurgici programmati

La carenza di personale e il rischio di dover sospendere le attività. Sono le preoccupazioni espresse dal sindaco di Benevento Clemente Mastella in una lettera al Direttore Generale

dell’Azienda Ospedaliera “San Pio”, Maria Morgante.

"In qualità di rappresentante della comunità territoriale - scrive il sindaco-, mi sento in dovere di esprimere il profondo disagio e la preoccupazione che provo in questi giorni nell’aver appreso la gravissima situazione in cui versa l’Azienda S. Pio per la carenza di personale medico, in particolare nei reparti di anestesia e rianimazione.

La situazione, a quanto mi risulta, è tale da prospettare una sospensione degli interventi chirurgici programmati onde riuscire a garantire solo quelli che rivestono carattere di urgenza.

La salute è un bene fondamentale dell’individuo costituzionalmente tutelato e, in quanto tale, spetta agli organi di governo, tra cui il Comune, porre in essere azioni concrete ed efficaci che ne garantiscano la protezione.

Le chiedo, pertanto, di tenermi informato sulle determinazioni da Lei già assunte e di quelle che intenderà adottare per fronteggiare e risolvere la drammatica situazione, dandole sin d’ora la mia disponibilità per ogni valido sostegno confacente alla carica da me rivestita.

Con l’occasione, nello spirito della più efficace collaborazione istituzionale, La invito, ove lo ritenga opportuno e compatibile con i suoi impegni, ad incontrarci coinvolgendo, eventualmente, anche altri soggetti investiti della questione che possano validamente concorrere alla risoluzione della problematica".