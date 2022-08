Movimento italiano disabili, incontro a Benevento Il coordinamento si è riunito, per la prima volta, nel capoluogo sannita

Importante appuntamento per il Coordinamento Regione Campania del M.I.D. Movimento Italiano

Disabili, che ieri pomeriggio per la prima volta ha fatto tappa nella bellissima città di Benevento, dove si

sono incontrati per la prima volta in presenza il nostro Coordinatore Regionale Giovanni Esposito.

Presente all'incontro anche Francesco Tomasiello, attento e vigile sui problemi delle persone con

disabilità residenti nella sua cittadina, con cui si è parlato di politica del sociale, con tante idee per migliorare le condizioni di vita delle persone con disabilità e della proposta di far istituire oltre che riconoscere nel suo comune la figura del Garante Comunale della Disabilità.

Non è mancato ovviamente un passaggio sulla questione barriere architettoniche, oltre che sull’adozione del P.E.B.A Piano Eliminazione Barriere Architettoniche da parte del Comune di Benevento.

Il Coordinatore si è ripromesso di intraprendere sul territorio Beneventano un progetto sperimentale di vera inclusione e partecipazione da parte delle persone con disabilità alla vita politica del proprio territorio, per il riconoscimento di una vera giustizia e politica del sociale promuovendo r promuovendo come obiettivi prioritari, proprio quelli che sono i temi che rientrano negli aspetti della politica del sociale e della disabilità.

Il M.I.D. data la sua esperienza storica proprio nel campo della promozione e della lotta al riconoscimento dei diritti sociali e civili e che lo vede proprio tra le realtà più importanti e rilevanti in tema di politica sociale, vuole essere anche strumento formativo e di crescita culturale per le persone con disabilità che vogliono concentrare al centro di una propria agenda politica del sociale e della disabilità, quelli che sono i temi fondamentali importanti oltre che rilevanti per il miglioramento della qualità della vita delle persone con diversa abilità.

Risultati raggiunti anche grazie all'apporto di Melania Catillo, mediatrice tra il Coordinamento e le persone con disabilità residenti nel Comune di Benevento.