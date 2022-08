Ok al Pics La città medievale, i longobardi e il mito delle streghe Approvato il progetto esecutivo "I percorsi della storia". Illuminato tutto il tracciato murario

Il sindaco Clemente Mastella ed il vicesindaco e delegato all'attuazione dei Pics Francesco De Pierro comunicano che è stato approvato il progetto esecutivo de 'I percorsi della storia: la città medioevale, i longobardi, il mito delle streghe'. L'intervento, dell'importo di 1,5 milioni di euro, ha come obiettivo quello di individuare e rendere riconoscibile la storia dei popoli e dei regni che hanno dominato la città di Benevento (dai sanniti ai romani, dai longobardi al papato) per una fruizione dei contenuti culturali in forma integrata ed una riscoperta dei siti e dei monumenti di interesse storico-artistico. A tal fine sarà illuminato tutto il tracciato murario della città storica-medioevale in modo da restituirgli un senso di unità.

E' prevista un’illuminazione morbida quasi a simulare l’effetto delle fiaccole accese, per donare una corretta percezione dell'opera non solo come monumento da ammirare, ma anche come elemento ancora attuale e integrato nel tessuto cittadino. Poiché alcuni tratti delle mura risultano mancanti, gravemente compromessi o integrati a edifici privati, saranno utilizzate fonti luminose differenti che indicheranno la presenza della cinta muraria dove risulti interrotta per fornire un collegamento visivo con i tratti ancora presenti.

Lungo il percorso sono presenti alcuni elementi di particolare interesse storico-artistico che godranno di un'illuminazione dedicata mirata alla segnalazione e alla valorizzazione degli stessi (ad esempio, Port'Arsa, insieme ad alcune torri e bassorilievi, come quello del 'Santo Panaro').

La forma dei corpi illuminanti ricalcherà simbolicamente l'abbraccio che i fiumi Calore e Sabato danno alla città definendone i confini.