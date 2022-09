Spopolamento nel Sannio, flash mob di Unione Popolare: "Vogliamo restare" "Giovani e meno giovani costretti a partire"

"563 abitanti persi soltanto nei primi due mesi del 2022. E’ la fotografia allarmante della nostra provincia scattata dall’Istat. Un dato drammatico, che fa conquistare alla provincia di Benevento il podio nella classifica delle province italiane per spopolamento. Ad emigrare sono soprattutto i più giovani: sempre stando ai dati Istat, di 3000 abitanti che il Sannio ha perso nel 2020, 1800 sono giovani dai 18 ai 30 anni. Dati del genere dovrebbero allertare amministrazioni, istituzioni, forze

politiche, spingendole a profondere tutto l’impegno possibile nella costruzione di strategie a lungo termine per lo sviluppo economico e culturale". Così in una nota a firma dell'Unione Popolare che annuncia un flsh mob contro lo spopolamento per sabato prossimo davanti alla stazione centrale.

"'Seppure complessato il cuore gli piangeva quando la sua gente andarsene vedeva” cantava Rino Gaetano in quella che potrebbe essere la colonna sonora perfetta per descrivere la drammatica situazione che la nostra terra sta vivendo. In molti, giovani e meno giovani, siamo costretti a partire per cercare altrove condizioni lavorative più dignitose, per sfuggire alla precarietà che soffoca ogni possibilità di immaginare un futuro. Spesso chi parte si trova anche a dover fare i conti con una retorica che lo dipinge come un giovane viziato, esaltando la scelta coraggiosa del restare. Ma partire e restare non sempre sono scelte. A volte restare è un lusso che non tutti possono permettersi. Il tema dello spopolamento rappresenta una priorità di cui chiunque si appresti a governare dovrebbe occuparsi in maniera seria e strutturale". Di qui l'iniziativa "vogliamo restare" in programma, come detto, sabato alle ore 18 nel piazzale antistante la stazione centrale di Benevento, per confrontarci insieme in un’assemblea pubblica aperta a chiunque voglia intervenire.