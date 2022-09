Collegamento Benevento-Napoli, Mastella annuncia: da ottobre nuove corse Incrementate le tratte di Itabus che copriranno il percorso via autostrada

“Così come avevo già annunciato, dopo il collegamento Itabus Benevento - Roma / Roma - Benevento, a prezzi incredibilmente favorevoli per gli utenti, comunico che, a seguito di un colloquio telefonico avuto ulteriormente ieri con l’AD di Itabus, tra metà e fine ottobre, avremo anche il collegamento via autostrada Benevento - Napoli, sempre ad un prezzo stracciato".

Così il sindaco di Benevento Clemente Mastella annuncia un ulteriore passo avanti per i collegamenti.

"Il percorso - dettaglia il primo cittadino - sarà il seguente: Roma-Benevento-Napoli / Napoli - Benevento - Roma via autostrada, con più corse al giorno. Tutto questo in attesa che possano terminare, per il 2026, i lavori della linea ferroviaria Benevento-Cancello-Napoli”.