Ancora ritardi per la linea ferroviaria valle Caudina, l'ira dei pendolari Il Comitato disagiati della Valle caudina chiede le dimissioni del presidente Eav

I tempi per la riapertura della linea ferroviaria Benevento-Napoli, Via Cancello preoccupano i pendolari. In particolare il Comitato Disagiati della Valle Caudina che spiega di aver "appreso, con stupore, dal sindaco di Benevento, Clemente Mastella, e non dall’Eav, che la linea ferroviaria Benevento- Napoli, Via Cancello, tornerà operativa nel 2026".

E dunque torna a chiedere le dimissioni del Presidente dell’Eav Umberto De Gregorio spiegando "L’azienda aveva garantito che i lavori terminassero, prima nel settembre del 2021, poi nel settembre 2022, ed oggi apprendiamo, con stupore, tramite la pagina Facebook del Sindaco di Benevento, che l’apertura avverrà nel 2026.

Il Comitato fa appello a tutte le forze politiche, escluso il partito che governa la Regione Campania, colpevole della situazione, visto che siamo prossimi alla scadenza elettorale per le politiche, ad intervenire per tutelare gli interessi dei pendolari e dei viaggiatori".