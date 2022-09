Da lunedì al via i lavori per marciapiedi ponte San Nicola Lavori in corso a Benevento anche per via Paolella e via Ferrelli

Il sindaco Clemente Mastella e l’assessore ai Lavori Pubblici Mario Pasquariello comunicano che lunedì 5 settembre p.v. avranno inizio i lavori di sistemazione dei marciapiedi del Ponte San Nicola e delle aree limitrofe, per un importo complessivo di 200mila euro; lavori di manutenzione straordinaria di Via Paolella e Via Tonina Ferrelli, per un importo complessivo di 132mila 525 euro. Il primo intervento riguarderà la sistemazione/ripristino di alcuni tratti di percorsi pedonali (marciapiedi) e stradali lungo Via Ferdinando Hirsch, in corrispondenza del ponte San Nicola, progettato dall’Ingegnere Morandi e realizzato tra il 1954 e il 1955 per collegare l’area del quartiere Capodimonte con la zona alta della città. Per quanto riguarda i percorsi pedonali, si procederà: alla rimozione dei cordoli smossi e/o sollevati da radici di piante o comunque danneggiati; alla rimozione della pavimentazione esistente e del sottostante massetto di sottofondo e di fondazione; al ripristino della pavimentazione, previo rifacimento del massetto con interposizione di rete elettrosaldata; al ripristino dei cordoli a delimitazione della strada; alla eliminazione delle barriere architettoniche, costituite dal dislivello fra il piano dei marciapiedi ed il piano stradale, ove necessario.

Mentre, per quel che attiene la sede stradale, si realizzerà: la fresatura dello strato di usura in conglomerato bituminoso della pavimentazione; la posa in opera di conglomerato bituminoso per lo strato di usura (tappetino); il rifacimento della segnaletica stradale orizzontale.

Complessivamente il progetto è volto, mediante la riqualificazione del sistema viario e pedonale, ad assicurare una migliore vivibilità e fruibilità di un quartiere popoloso e strategico quale è quello di Capodimonte, una delle porte di accesso alla città, garantendo la tutela e la salvaguardia della pubblica e privata incolumità.

Il secondo intervento consisterà nella fresatura e ripavimentazione in conglomerato bituminoso di Via Paolella nonché nel rifacimento della segnaletica orizzontale. Si procederà, in particolare, alla riparazione dei tratti sconnessi, come ad esempio quello in prossimità della Rotonda delle Scienze. Per quanto riguarda Via Tonina Ferrelli si provvederà alla riparazione/risistemazione della pavimentazione in cubetti di pietra lavica.