Pendolari Valle Caudina "esigiamo risposta dal presidente Eav De Gregorio" Il comitato Disagiati Valle Caudina torna sulla questione della riapertura della tratta

"Il Comitato Disagiati della Valle Caudina ringrazia il Sindaco di Benevento, Clemente Mastella, per l’interessamento, in merito alla riapertura della linea ferroviaria Benevento- Napoli, Via Cancello, ma la risposta sui tempi deve esserci data solo ed esclusivamente dal Presidente dell’Eav Umberto De Gregorio, che ancora una volta, tace in merito".

Torna sulla questione il gruppo che raccoglie i pendolari che utilizzano la tratta ferroviaria Benevento-Napoli via Cancello subendone i disagi.

"Il Comitato - proseguono - ricorda al Presidente Umberto De Gregorio che gestisce un’impresa pubblica partecipata dalla Regione Campania" e torna a sottilineare di attendendere "delucidazioni in merito solo dal Presidente De Gregorio e non dal Sindaco di Benevento, che ringrazia".