Scritta 'bagni' sotto la statua di Delcogliano e Iermano. Libera la rimuove Impropria collocazione dell'indicazione in Villa Comunale. La denuncia dell'associazione

“Una vergogna”. Il Comitato di Libera Benevento descrive in modo chiaro quanto si è trovata nuovamente ad affrontare.

“Ancora una volta – racconta il gruppo dal proprio profilo social - siamo stati costretti a rimuovere la freccia “Bagni” posta ai piedi della stele in Villa Comunale in memoria di Raffaele Delcogliano ed Aldo Iermano, sistemandola in modo meno offensivo. Augurandoci che sia la volta buona e definitiva”.

E ribadendo che se alle parole non seguono i fatti l'impegno si volatilizza in retorica il gruppo conclude “Già altre volte siamo stati costretti a tali gestì fino ad arrivare ad una lettera aperta al sindaco a mezzo comunicato stampa e sembrava che l’importanza dei segni fosse stata da tutti interiorizzata.

Questa volta la freccia è stata rimossa insieme agli scout provenienti da diverse regioni del Paese”.

Con i ragazzi il gruppo ha svolto un incontro per parlare di di scelta politica, memoria, territorio, cambiamento, beni confiscati, comunità, amore, attenzione, responsabilità, conoscenza, consapevolezza, usura, luoghi, spazi, gioco d'azzardo e consumo critico”.