Viale Atlantici, affidati lavori per il taglio di 26 pini L'assessore all'Ambiente Rosa: endoterapia, sistemazione di marciapiedi e nuove piantumazioni

Sono disponibili i fondi necessari ad eseguire gli interventi per il verde pubblico lungo il Viale Atlantici di Benevento. Con l'approvazione del bilancio di previsione 2022 di luglio sono state rese disponibili le risorse economiche e dunque l'assessore all'ambiente del Comune di Benevento, Alessandro Rosa dettaglia il programma dei lavori, già affidati. “La procedura prevede la rimonda del secco, l'endoterapia a tutti i filari di Viale degli Atlantici, via Pacevecchia, via Fratelli Rosselli, quindi si procederà al taglio dei pini di Viale degli Atlantici secondo le indicazioni dei tecnici”.

Si tratta, come si ricorderà, di ventisei alberi che sono stati ritenuti ormai insalvabili. Le indagini dei tecnici, ripetute negli ultimi mesi, hanno determinato la necessità di sostituire le piante giudicate pericolose.

E Rosa prosegue “Contestualmente agiremo insieme ai lavori pubblici per il rifacimento dei marciapiedi, l'incremento a livello dimensionale delle aiuole e contemporaneamente ci sarà la rimozione delle ceppaglie dei pini tagliati l'anno scorso”.

Via dunque alle rete arancioni che circondano ancora le piante lungo il Viale Atlantici rendendo difficoltoso il transito per automobilisti e pedoni.

Ma come ribadito più volte all'eliminazione delle piante pericolose seguirà la sostituzione degli alberi “Si procederà – continua ancora Alessandro Rosa – alla piantumazione delle nuove essenze arboree. Si tratta di pinus pinea di tre metri come indicato dalla Soprintendenza”.