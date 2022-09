Mastella: "Scritta "Bagni" sotto statua Delcogliano e Iermano rimossa: grazie" "Grazie a Libera e agli scout: quella scritta lì era indegna"

“Ringrazio i ragazzi del Comitato Libera Benevento ed il gruppo di scout, giunto ieri in città, per aver provveduto a rimuovere la freccia “Bagni” posta ai piedi della stele in Villa Comunale in memoria di Raffaele Delcogliano ed Aldo Iermano. Si tratta di un atto di una insensibilità morale per cui esprimo il massimo sdegno e che mi auguro non si ripeta più”. Lo dichiara, in una nota, il sindaco di Benevento, Clemente Mastella.