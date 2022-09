Al via trattamenti di disinfezione e disinfestazione da parte dell’Asl Lunedì prossimo ci saranno gli interventi di derattizzazione

"Sono iniziati questa mattina e proseguiranno per l’intera settimana i trattamenti di disinfezione e disinfestazione larvicida da parte dell’Asl sul territorio cittadino". Ad annunciarlo il sindaco e l'assessore alle Politiche sanitarie che in una nota spiegano: "Gli interventi riguarderanno in particolare il centro storico, la Villa Comunale, la Villa dei Papi e il Fido Park. A partire da lunedì 12, e per l’intera prossima settimana, l’Asl provvederà invece ad effettuare i trattamenti di derattizzazione nelle medesime zone interessate ai precedenti interventi di disinfezione e disinfestazione larvicida".