Presentata la borsa di studio a Giovanna D'Onofrio Per gli studenti del liceo Classico Pietro Giannone, promossa dalla famiglia

Nell’Aula Magna del Liceo Classico “P. Giannone” di Benevento si è tenuta la presentazione della borsa di studio intitolata a Giovanna D’Onofrio, riservata agli studenti che hanno conseguito la maturità classica nell’a. s. 2021/22 con la votazione di 100 e lode.

Saranno 21 gli studenti del liceo cittadino a poter usufruire di questo importante riconoscimento di 500 euro cadauno, offerto dal senatore Francesco D’Onofrio con la famiglia in memoria della sorella Giovanna, scomparsa a febbraio 2022. Il senatore D’Onofrio, già Ministro dell’Istruzione ed Emerito di diritto pubblico dell’Università “La Sapienza”, ha definito l’istituzione del riconoscimento “la festa dell’anno di maturità”, in coincidenza con il ritorno alla formula tradizionale dell’esame finale dopo gli anni pandemici. Una festa dettata dal sentimento di grande e

profondo amore che lega la famiglia D’Onofrio al liceo Giannone. Pur di origine non beneventana, il senatore e sua sorella Giovanna frequentarono entrambi l’istituto cittadino, trascorrendovi anni fondamentali per la crescita formativa, emotiva e culturale, tanto da indurre la famiglia a commemorare la scomparsa di Giovanna con un evento gioioso nel segno di un profondo e sincero affetto. Questo importante contributo per gli studenti meritevoli – ha dichiarato la Dirigente Scolastica, Teresa De Vito- rientra coerentemente negli obiettivi dell’offerta formativa

dell’istituto, che pone come elemento di centralità la valorizzazione delle “eccellenze”. La consegna delle borse di studio si terrà prossimamente, alla presenza della famiglia D’Onofrio, in occasione del conferimento dei diplomi agli studenti maturatisi nell’a.s. 21/22.