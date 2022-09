Podisti sanniti donano a Papa Francesco un trofeo, una maglietta e un quadro FOTO - All'Udienza di Papa Francesco grazie all'idea di De Luca con tutte le altre società sannite

Un incontro dall'alto valore spirituale e di aggregazione quello che si è tenuto a Roma qualche giorno fa quando la Sannio Runners, con don Pompilio Cristino, il Gruppo Magà, Amatori Podismo Benevento, Podisti Alto Sannio e Running Telese hanno partecipato all'udienza di Papa Francesco a Roma.

Un'idea nata da Giovanni De Luca della Sannio Runners che si è concretizzata grazie a don Pompilio Cristino e che, per volere di De Luca, è stata allargata a tutte le associazioni di podisti sanniti. Un invito recepito da tanti che in comunione tra loro hanno trascorso una giornata lieta caratterizzata certamente dalla possibilità di stringere la mano a Papa Francesco che ha ricevuto dai podisti un trofeo, magliette e un quadro. Al termine dell'appuntamento nella Citta del Vaticano, i podisti e gli appassionati alla disciplina hanno pranzato tutti insieme condividendo l'emozione per aver visto da vicino il Papa.