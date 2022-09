Installato specchio parabolico in zona Pantano: "Grazie all'amministrazione" Il Comitato San Vitale: "Ora ci si potrà immettere sulla strada provinciale in tutta sicurezza"

Installato come richiesto lo specchio parabolico in zona Pantano, per permettere agli automobilisti di immettersi sulla provinciale in tutta sicurezza: " Il Comitato Pantano San Vitale a nome del presidente, porta a conoscenza i concittadini di contrada Pantano, che sulla loro zona è stato installato uno specchio parabolico sulla strada comunale di via Pantano, a far sì che alcuni abitanti della contrada possono accedere sulla suddetta strada in tutta sicurezza, è stato inoltre eseguita all'inizio della contrada, precisamente all'incrocio della strada provinciale via vitulanese con l'innesto di via Costa San Vitale la segnaletica orizzontale e verticale di stop in modo da garantire l'incolumità e la sicurezza degli automobilisti. Si ringrazia l'amministrazione Comunale nelle persone dell'assessore Cappa e il consigliere comunale delegato alle contrade Loredana Iannelli e in particolar modo al Sindaco Mastella che ancora una volta ha un occhio di riguardo per le zone periferiche."