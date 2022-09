Dissequestro del depuratore, c'è la svolta per gli alloggi popolari Capodimonte Lo rendono noto il sindaco Mastella e l'assessore Chiusolo: passaggio decisivo

Svolta decisiva in merito all'assegnazione dei 52 alloggi popolari di Capodimonte. Il sindaco Clemente Mastella e l'assessore con delega alle Politiche abitative Molly Chiusolo rendono noto che "da stamane è stato ottenuto il via libera all'utilizzo del depuratore di Capodimonte, atto senza del quale sarebbe stato impossibile l'allaccio degli immobili alle fogne e dunque la concreta assegnazione degli alloggi.

Su espressa richiesta del Sindaco è stato finalmente ottenuto lo sblocco dell'impianto. Il nulla osta concesso dall'amministratore giudiziario, che ringraziamo per la sensibilità dimostrata, e ottenuto anche grazie alla efficace collaborazione di Gesesa- proseguono nella nota il sindaco Mastella e l'assessore Chiusolo - rappresenta un passaggio decisivo nell'iter tecnico che porterà alla definitiva assegnazione degli alloggi, esattamente nei tempi previsti. Mai, per un solo istante, i diritti dei legittimi assegnatari sono stati in discussione. Eppure mentre l'amministrazione era al lavoro sulla salvaguardia concreta dei diritti di chi attende una casa, abbiamo assistito ad una cinica operazione propagandistica della minoranza che ha preferito alimentare inutili allarmismi, all'unico scopo di montare una polemica contro l'amministrazione. Il diritto alla casa non può essere oggetto di operazioni di piccolo cabotaggio e quella che l'opposizione vuole fomentare è solo una tempesta in un bicchier d'acqua. Gli alloggi popolari saranno consegnati a chi ne ha diritto, secondo la graduatoria comunale".

Il Sindaco, nel pomeriggio, ha ricevuto a Palazzo Mosti una delegazione degli aventi diritto ai quali ha rappresentato che nei prossimi giorni firmerà le ordinanze di assegnazione degli immobili”.