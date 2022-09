Benevento - Cagliari: sabato niente mercato settimanale in zona stadio Il match si giocherà alle 14: importante piena disponibilità dell'area

Sabato 10 settembre non si terrà il consueto mercato settimanale nell’area retrostante lo stadio Ciro Vigorito in quanto si rende necessario avere la piena disponibilità dell’area retrostante lo stadio sin dalle ore 9:30 per ragioni di enorme rilevanza, sia sotto l’aspetto dell’ordine pubblico e di sicurezza sia sotto l’aspetto igienico-sanitario, in quanto alle ore 14 è in programma la gara di calcio Benevento – Cagliari valevole per il campionato professionistico di Serie B.