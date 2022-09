Pini. Rosa: risultato importante... e respinge le critiche "Lavoro in cui è stato fondamentale l'apporto di tutti"

“Torno sulla questione Pini, mentre proseguono i trattamenti per la cura dalla cocciniglia per salvare le piante ammalate, unicamente per sottolineare lo straordinario lavoro di squadra che ha portato ad ottenere un risultato importantissimo".

Così l'assessore all'Ambiente del Comune di Benevento, Alessandro Rosa in una nota in cui prosegue "Un lavoro in cui è stato fondamentale l'apporto di tutti i consiglieri componenti la commissione comunale Ambiente, a partire naturalmente dalla presidente Luisa Petrone. Un confronto importantissimo alla base di un risultato altrettanto importante sotto gli occhi di tutti, anche di chi, provocando un sincero moto di ilarità, se ne intesta il merito tra altrettanto divertenti per quanto cacofonici distinguo e però”.