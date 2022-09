Protocollo di intesa tra l'Accademia delle Opere (Aps) e la Pro Loco Samnium L'obiettivo: creare un ponte di collegamento tra scuola e mondo del lavoro

L 'Accademia delle Opere (Associazione culturale di promozione sociale) e la Pro loco "Samnium" di Benevento, attraverso i rispettivi presidenti, Francesco Tuzio e Giuseppe Petito, hanno stipulato un protocollo di intesa il cui obiettivo è quello di "esercitare svariate attività senza scopo di lucro, con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale".

"La continua crescita della popolazione ha bisogno di una serie di iniziative che vadano a creare forme di collaborazione e integrazione fra tutte le realtà che operano sul territorio: dal campo scientifico a quello culturale, con l' intento di creare una maggiore fruibilità e accessibilità ad una vasta fetta di utenza. L'intenzione, in stretto collegamento con università ed enti di ricerca è quella di dare vita a numerose iniziative: dalla divulgazione di attività di studio all' organizzazione di corsi di aggiornamento, attraverso l' ausilio di percorsi formativi che includano anche il settore artistico e scientifico", viene spiegato dopo la firma dell'intesa che prevede l'impegno "nel rispetto dei propri ruoli, a collaborare per la realizzazione di progetti comuni, esaminando tutte le possibili sinergie che possano garantire il conseguimento degli obiettivi. La volontà è quella di creare un ponte di collegamento tra scuola e mondo del lavoro, grazie alla collaborazione di aziende nazionali ed internazionali".