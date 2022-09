Caro libri, a Benevento arriva "lo zaino sospeso" L'iniziativa di solidarietà in vista del ritorno in classe

Si svolgerà da domani, venerdì 9, a lunedì 12 Settembre 2022, presso il Centro Solidale BeneAttivi in Piazza Enrico Maria Fusco a Benevento l’iniziativa “zaino sospeso”: "Una sorta di banco di solidarietà della cancelleria ideato per sostenere le famiglie meno abbienti, nelle spese scolastiche e permettere a tutti i bambini di andare a scuola con un corredo scolastico completo e adeguato", spiegano i promotori dell'iniziativa che punta a sostenere le famiglie alle prese con l'acquisto del materiale scolastico in vista dell'ormai imminente ritorno in classe.

La raccolta di solidarietà, promossa per il primo anno dalla “Consulta delle donne” del Comune di Benevento con la collaborazione dell’Assessorato ai Servizi Sociali , i “Lions Club Benevento host” e il coordinamento della “Proloco Samnium di Benevento” , vede impegnati volontari che inviteranno i clienti ad acquistare e donare articoli di cancelleria. "Hanno aderito anche alcune cartolerie. Gli articoli che si richiede di donare sono: maxi quaderni con e senza margini, copertine per

quadernoni, raccoglitori ad anelli, ricambi fogli, cartelline con elastico, pastelli, pennarelli, matite, gomme, temperini, penne, forbici, colla, diari, righe e squadre".