Benevento Città Spettacolo, Giordano: "I numeri parlano chiaro" Conferenza stampa di chiusura della kermesse a Palazzo Paolo V

Chiusa la 43edizione di Benevento Città Spettacolo “Realtà Rappresentate”, attenzione ora rivolta al Teatro comunale che sarà inaugurato, come annunciato, il prossimo 16 settembre. Intanto è un bilancio più che positivo quello tracciato a Palazzo Paolo V in occasione della conferenza stampa di chiusura della kermesse.

Con il direttore artistico Renato Giordano, l'assessore comunale alla Cultura, Antonella Tartaglia Polcini, il segretario comunale Feola e il direttore del Conservatorio Grassia.

“Avremo quest’anno Città Spettacolo tutto l’anno grazie alla riapertura del teatro comunale”, ha ricordato in apertura dei lavori l'assessore alla Cultura che parlando della kermesse appena conclusa ha tracciato un bilancio in linea con le aspettative: “Come assessore alla cultura sono soddisfatta, un bilancio in attivo, di entusiasmo e grande volontà di partecipare che ci porta ad aprire gli orizzonti anche per arricchire quella che è 'Città spettacolo Teatro' con tante iniziative e novità che condivideremo dopo l'inaugurazione”.

Soddisfatto anche il segretario Feola: “Abbiamo lavorato per cercare di risolvere tutti i problemi di tipo organizzativi che in queste manifestazioni sono all’ordine del giorno. Abbiamo cercato di dare il massimo. Previsioni anche superate”.

A sottolineare il lavoro svolto anche il direttore del Conservatorio: “Come Conservatorio di musica abbiamo presentato uno spettacolo che da un po’ di tempo non si metteva in campo. Per fare questo è stato faticosamente bello. Ringrazio tutte le forze in campo che hanno dato una grossa accelerazione a quanto artisticamente il conservatorio sta producendo”.

E di risultato evidente ha parlato il direttore artistico della kermesse Renato Giordano: “Sono molto contento, i numeri parlano chiaro, grazie a quanti hanno partecipato”, ha commentato Giordano che ha voluto ringraziare quanti hanno contribuito alla buona riuscita della manifestazione. E per l'occasione sono stati illustrati i numeri di alcuni degli eventi principali: “Per Elisa sold out con 3193 biglietti, per Nino D'Angelo 2871, quasi 4mila per i Trap. Tutti gli altri spettacoli a invito tutti full”.

Come detto, dunque, calato il sipario della 43esima edizione tempo di bilanci ma anche di nuovi progetti che coinvolgeranno il mondo della cultura: “Vi è tanto ancora da realizzare”, ha assicurato la delegata al settore a margine dell'incontro rispondendo alle domande dei cronisti. Si riparte dalla cultura? “Diciamo che la cultura vuole essere il momento di partecipazione e condivisione per una riappropriazione anche degli spazi condivisi e il teatro comunale aperto ne è il simbolo che lascia ben sperare”.