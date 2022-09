Assegnazione immobili a Capodimonte, firmate le ordinanze Mastella: “Finalmente le 52 famiglie hanno visto riconosciuto diritto ad avere una casa”

Assegnazione degli immobili di Capodimonte, il sindaco Clemente Mastella ha firmato questa mattina le ordinanze.

“Finalmente - dichiara il primo cittadino - le 52 famiglie beneventane legittime assegnatarie in base alla graduatoria comunale hanno visto riconosciuto l’insindacabile diritto ad avere un’abitazione. Un risultato per il quale esprimo viva soddisfazione, frutto di un intenso lavoro portato avanti con convinzione da questa amministrazione, in sinergia con Acer Campania, nonché con i dirigenti provinciali. A loro ed al direttore generale di Acer - conclude Mastella - va il mio ringraziamento”.