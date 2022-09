Pista ciclo-pedonale, Mastella: città sempre più a modello europeo Questa mattina il taglio del nastro con gli assessori Cappa, Ambrosone e Pasquariello

“Siamo sempre più una città a modello europeo”. Così il sindaco Benevento, Clemente Mastella, in occasione dell'inaugurazione della pista ciclo-pedonale Lungosabato Bacchelli e della pista ciclabile via dei Mulini – stazione Porta Rufina.

Questa mattina il taglio del nastro nei pressi del Ponte Pagliuca alla presenza del primo cittadino e degli assessori al Turismo Attilio Cappa nonché gli assessori ai Lavori pubblici Mario Pasquariello e alle Attività produttive, Luigi Ambrosone. “Concluderemo quasi un centinaio di chilometri di piste ciclabili, Benevento è cresciuta in dinamica che tocca i pedoni, i ciclisti e chiedo l'attenzione agli automobilisti di rallentare”, ha commentato il primo cittadino.

Ma sui via dei Mulini è l'assessore Cappa ad assicurare: “Abbiamo incontrato i cittadini, erano state sollevate delle criticità che abbiamo risolto”. Ed ancora: “Questa pista è l'esempio di come una pista ciclabile all'interno della città possa servire da collegamento tra l'Università, i servizi commerciali. Abbiamo collegato la stazione di Porta Rufina alla nuova sede universitaria lungo via Dei Mulini, può collegare due aree di un quartiere”. Intervento dunque per “una mobilità sostenibile”