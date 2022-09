Utenze domestiche, energia elettrica e gas, Coppola: "Comune tempestivo" Una misura straordinaria per contrastare l’insorgenza delle nuove povertà emerse

Il Comune di Benevento ha adottato una misura straordinaria, all’interno del Piano di Sostegno Economico per i nuclei familiari residenti nel territorio di Benevento – annualità 2022, adottato con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del giorno 25.03.2022, al fine di contrastare l’insorgenza delle nuove povertà emerse. L’emergenza da Covid-19, prima, e il pericolo, poi, di una recessione, dovuta anche al significativo aumento delle bollette di luce e gas, hanno condotto all’adozione di un intervento rivolto ai cittadini in difficoltà, attraverso l’assegnazione di contributi finalizzati alla copertura delle spese legate al pagamento delle utenze domestiche per la fornitura di energia elettrica e gas. A darne notizia il sindaco di Benevento Clemente Mastella e l’Assessore alle Politiche Sociali, Carmen Coppola.

“L’attenzione che il sindaco Clemente Mastella insieme all’intera amministrazione comunale riserva per le fasce fragili – spiega l’assessore Coppola – è testimoniata dalle diverse misure adottate negli anni. Era necessario, dunque, intervenire a fronte di un quadro sociale reso ancora più incerto. I contributi una tantum oggetto della misura saranno assegnati a sostegno delle utenze domestiche di luce e/o gas sino alla concorrenza della somma massima complessiva di € 600,00.

Tra i requisiti per essere ammessi al beneficio economico, si richiede:

a) di essere cittadino italiano o dell’Unione Europea, ovvero cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante sul territorio nazionale;

b) di essere residente nel comune di Benevento al momento della pubblicazione dell’avviso da almeno 12 mesi;

c) di avere un ISEE ordinario o un ISEE corrente in corso di validità con valore sino ad € 18.000,00;

d) di essere intestatario delle utenze di energia elettrica/gas riferite all’abitazione di residenza per le quali si chiede il contributo.

Le domande possono essere proposte esclusivamente on line con SPID, mediante accesso nell’Area Tematica del sito web del Comune di Benevento – Sezione Sostegno Sociale, tramite i motori di ricerca Google Chrome o Microsoft Edge (escludendo Internet Explorer) all’apposito indirizzo https://voucher.sicare.it/sicare/buonispesaspid_login.php.

Le domande potranno essere inoltrare a partire dalle ore 09:00 del 08/09/2022 e dovranno pervenire entro e non oltre il termine delle ore 24.00 del 02/10/2022. Alle 14:00 del 09/09/2022 sono state ricevute ben 500 domande.

“Tempestivo, dunque- conclude- anche, in questo caso, l’intervento del sindaco e dell’intera amministrazione comunale. Non si ferma, infatti, il lavoro di monitoraggio del territorio al fine di tutelare persone deboli e fasce fragili del tessuto sociale”.