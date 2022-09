Nuova toponomastica, lunedì il sindaco sarà nelle aree interessate Assegnati 1365 civici per un'area di 25 chilometri

Prosegue, come programmato, l’attività di innovazione della toponomastica cittadina da parte dell’Amministrazione comunale. Il Sindaco Clemente Mastella, l’assessore all’Urbanistica, Molly Chiusolo e la consigliera delegata alle contrade Loredana Iannelli, infatti, rendono noto che in questi giorni è in corso la messa in opera delle nuove tabelle di toponomastica e della numerazione civica di diverse aree cittadine, tra le quali: San Vitale, Pantano, Sciabacca, Sant'Angelo a Piesco, Roseto, Olivola (P.I.P. zona industriale), Pamparuottolo, Mascambroni, Masseria Del Ponte, Masseria Nuova, Malecagna, Scafa, S. Chirico, S. Domenico, Acquafredda.

“L’intervento - hanno illustrato da palazzo Mosti - vedrà la messa in opera di 1356 numeri civici ed interesserà un’area di circa 25 chilometri quadrati per un totale di 36 aree di circolazione che sono già visibili sul sit (sistema informativo territoriale) a cui si accede dalla home page del Comune di Benevento (www.comune.benevento.it). Sullo stesso sito, grazie alla funzione di ricerca, è possibile effettuare specifici approfondimenti partendo dalla strada e dal numero civico.

Per fornire alcuni esempi di dettaglio, va ricordato che a Pantano è in corso l’apposizione delle tabelle di: via Pantano, via della Pista Paesaggi sanniti, largo Gino Panza, via Sant’Angelo; a San Vitale: via San Vitale, via delle Mimose, via delle Masserie, via dei Pisani, via Santa Caterina, via dei Mercuri; a Scafa, a Masseria nuova, a Masseria del ponte, a Malecagna e a Mascambroni le tabelle delle strade omonime.

Nella zona Olivola-Roseto, invece, saranno inserite le tabelle via Campo aviazione, via Collina di Roseto, via Roseto, via Vecchia Roma, via dei due Principati, via Telesina, via La taverna, via Dormiente del Sannio, via Piaggio, via Agnelli, via Pirelli, via Ferrari, via Marelli, via Lancia, via Innocenti, via Nuvolari, via Spezzamadonna, via Pietrafitta.

Inoltre è previsto il prolungamento delle aree di circolazione già denominate via Padre Pio e via Acquafredda per le quali è in programma anche la revisione e integrazione della numerazione esistente”.

Si ricorda che in merito alla variazione di indirizzo ai fini demografici, i cittadini interessati non dovranno recarsi presso gli uffici comunali, ma compilare il modello presente sul sito istituzionale, nella sezione toponomastica. La modulistica, inoltre, sarà consegnata anche in fase di applicazione della nuova numerazione civica, presso le cassette postali delle aree interessate, e potrà essere inviata a mezzo mail all'indirizzo presente sul modello.

Lunedì la cerimonia di inaugurazione si svolgerà secondo il seguente crono programma: ore 10.00: Via Padre Pio (Rotonda dei Pentri); ore 10.30: Via della Pista Paesaggi sanniti (Pantano: ingresso strada di accesso pista ciclabile) – Largo Gino Panza (parcheggio pista ciclabile); ore 11.00: Via San Vitale (area antistante la statua della Madonnina); ore 11.30: Via Vecchia Roma (Roseto – spiazzale antistante BPP); ore 12.00 Via Acquafredda (Partendo dal centro commerciale I Sanniti, dopo il primo passaggio a livello e prima del secondo, girare a destra, percorrere tutta via acquafredda e fermarsi alla biforcazione).