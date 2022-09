Centrale elettrica Rotonda dei Pentri, Mastella: presto dismessa Il sindaco: continuiamo a lavorare per rendere la città più accogliente

"La centrale elettrica, dismessa, nei pressi della Rotonda dei Pentri sarà presto un ricordo poiché ho raggiunto un'intesa con Enel e Terna che provvederanno a rimuovere le parti inattive e riallocare una minima parte ancora attiva", così il sindaco di Benevento Clemente Mastella in una nota. "Questa struttura posizionata proprio all'ingresso della città non era un bel biglietto da visita per Benevento e il suo impatto visivo sul paesaggio non più tollerabile. Ringrazio Enel e Terna per la disponibilità dimostrata. È un altro tassello per rendere la città di Benevento sempre più accogliente sul piano estetico e rifunzionalizzare spazi urbani in passato dimenticati", conclude il sindaco Mastella.