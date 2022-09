Unisannio, parte il nuovo anno accademico. Il Rettore: siate ispirazione "Fate tesoro di ogni opportunità, siate sempre curiosi e cercate una strada personale"

Parte il nuovo anno accademico e il rettore del'Università degli Studi del Sannio, Gerardo Canfora scrive ai suoi studenti.



"È con immenso piacere che vi porgo il benvenuto mio, dei docenti, dei ricercatori e di tutto il personale Unisannio per questo nuovo anno.

Noi crediamo fermamente che l’Università sia molto di più di un luogo in cui si trasferisce conoscenza attraverso lezioni ed esami. L’Università del Sannio è una comunità di persone, di intenti, di interessi, un luogo dove confrontarsi, vivere e crescere insieme. Benvenuti nel nostro campus urbano, immerso nel cuore antico della città di Benevento, e soprattutto benvenuti nella nostra vivace comunità di apprendimento, una comunità giovane, inclusiva e a misura di studente.

Un benvenuto speciale a quelli di voi che sono con noi per la prima volta, a chi inizia il proprio percorso di studi universitari: il mio augurio è che possiate vivere un’esperienza ricca, culturalmente e umanamente. Il nostro impegno è quello di essere sempre al vostro fianco per fornirvi una molteplicità di opportunità per imparare e crescere, per coltivare le vostre aspirazioni e valorizzare i vostri talenti. Per questo a Unisannio, negli anni, abbiamo sviluppato un approccio formativo che mette voi, gli studenti, al centro del processo educativo. Un approccio che mira a fare di voi professionisti preparati e competenti nelle vostre aree di specializzazione e, al contempo, cittadini consapevoli del ruolo che siete chiamati a svolgere nella società e delle sfide che il futuro vi pone davanti. Il nostro è un modello articolato che combina in maniera sapiente i saperi, ossia le conoscenze teoriche e metodologiche, il saper fare, con attività di laboratorio e di carattere sperimentale e di campo, e il saper essere, con attenzione alle soft-skill e alle abilità di tipo trasversale. Fate tesoro di tutte le opportunità che vi saranno offerte, partecipate con entusiasmo alle iniziative che i Dipartimenti e i Corsi di Laurea vi proporranno, contribuite alle iniziative delle associazioni studentesche, importante valore aggiunto nella vita del nostro Ateneo. Datevi la possibilità di conoscere ed assaporare culture diverse, attraverso i nostri programmi di mobilità internazionale o semplicemente facendo nuove amicizie con i numerosi studenti internazionali che ogni anno scelgono di frequentare il nostro Ateneo. Abbiate la curiosità e il coraggio di aprirvi, di andare incontro agli altri, non abbiate timore di fare domande scomode, né di contrastare le idee con cui non siete d'accordo, perché questo è uno dei modi migliori per imparare e crescere. La nostra è un’Università che si caratterizza per una spiccata vocazione alla ricerca ed un approccio fortemente interdisciplinare. Come docenti e ricercatori dedichiamo una parte importante del nostro tempo e delle nostre energie a porci domande ed esplorare possibili risposte, con l’obiettivo di produrre nuove invenzioni, nuove scoperte su come funzionano i mondi naturali e fisici, nuove conoscenze sui meccanismi che regolano i comportamenti individuali e collettivi. È il nostro modo di contribuire al benessere della società e migliorare il pianeta in cui viviamo. Questa è la cultura della ricerca che vi invitiamo a fare vostra sin dall’inizio del vostro percorso di studio: non limitatevi ad imparare quello che vi viene proposto, imparate a fare domande! Impegnatevi a sviluppare una vostra personale strada verso la ricerca delle risposte, siate aperti, esplorate diverse possibili risposte. E soprattutto, siate consapevoli che ogni risposta genera nuove domande. Questo non deve scoraggiarvi, è l’unica strada per far crescere idee, conoscenza, consapevolezza. Ognuno di voi intraprende questo percorso con aspirazioni per il futuro, attese di vita, sogni. A tutti voi mi sento di dire che decidere di proseguire nel vostro percorso di formazione attraverso gli studi universitari è un investimento su voi stessi e sul vostro futuro. È il modo migliore per trasformare i sogni in progetti reali.

L’intera comunità Unisannio è qui per supportarvi e sostenervi, per darvi gli strumenti affinché tutto ciò che desiderate possa trovare piena realizzazione. Ma anche per imparare da voi, per fare tesoro dell’energia, dell’entusiasmo e delle nuove idee che ci porterete, convinti che, come ha detto Arthur Schopenhauer, “Insegnando Impariamo”. Siate voi l'ispirazione per la nostra missione educativa".