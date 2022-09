Giornata ecologica a Pezzapiana, Comune e cittadini insieme per l'ambiente Domenica green. La consigliera Iannelli: basta abbandonare i rifiuti, fa male a tutti

“Sensibilizzare tutti al rispetto dell'ambiente, perché la tutela dei luoghi non può prescindere dal rispetto di chi li abita”.

Loredana Iannelli, consigliere comunale del Comune di Benevento, con delega alle contrade parte da qui per raccontare “RispettiAmo il nostro territorio” l'ennesima giornata ecologica promossa in collaborazione con il Comune, Assessorato all'Ambiente e l'Asia.

L'appuntamento ha coinvolto contrada Pezzapiana. Cittadini e volontari, armati di decespugliatori, scope e attrezzi per la pulizia si sono dati da fare per ripulire la zona. “Siamo tutti responsabili” questo lo slogan dell'iniziativa.

“Troviamo rifiuti, sacchi della spazzatura, ingombranti – ha proseguito la consigliera Iannelli -. Abbandoni che non solo non servono ma ci fanno del male. E dunque queste giornate, fortemente volute dall'amministrazione, a partire dal sindaco e con l'assessorato all'ambiente, e grazie all'Asia che ci dà grande supporto trovano la disponibilità dei cittadini. E' ovvio che gli enti, da soli, non potranno nulla se non c'è collaborazione e rispetto da parte delle persone. Inoltre – conclude – si tratta anche di un importante momento di aggregazione nel segno del rispetto del territorio”.