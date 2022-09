Alloggi a Capodimonte, Iovini (Sicet Cisl): importante risultati atteso da tempo Il segretario: "Primo step per poter continuare a dare risposte concrete alle tante famiglie"

"Il diritto all’abitare sancito dalla Costituzione Italiana, per 52 famiglie della città di Benevento, sembrava non poter essere applicato, e per tale motivo le organizzazioni sindacali di categoria (Sicet Cisl, e UNIAT Uil) in tutti questi mesi hanno sollecitato in modo costante l’Amministrazione Comunale e Acer Campania.

Dopo tanto peregrinare siamo riusciti ad ottenere un grande risultato per le famiglie che da tanto tempo aspettavano la firma dell’ordinanza comunale che prevede l’assegnazione degli immobili di zona Capodimonte". Così in una nota del segretario Cisl Irpinia-Sannio, Stefano Iovini intervenuto all'indomani della firme delle ordinanze per l'assegnazione degli alloggi.

“Siamo molto soddisfatti – dichiara Stefano Iovini Segretario Territoriale del Sicet Cisl IrpiniaSannio – per il raggiungimento di un obiettivo che da troppo tempo attendavamo come O.S. e come famiglie assegnatarie. È sicuramente un momento storico che ha dimostrato quanto importante e costruttiva sia stata la sinergia

creatasi con l’Amministrazione Comunale e per il loro tramite con Acer Campania. Siamo sicuri che questo risultato sarà il primo step per poter continuare a dare risposte concrete alle tante famiglie che attendono ancora di poter avere assegnata un’abitazione degna di un popolo civile quale il nostro”.