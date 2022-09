A Benevento la Giornata della Caritas Diocesana L'iniziativa in piazza Castello

Domenica 18 settembre 2022 dalle 8 alle 22 in piazza Castello a Benevento avrà luogo la “Giornata della Caritas". Ad annunciarlo la Diocesi di Benevento. La manifestazione che ha lo scopo di promuovere i servizi della Caritas, prevede inoltre l'allestimento du gazebo che "ospiteranno circa cinquanta volontari che avranno il compito di illustrare, anche attraverso materiale fotografico, il cammino percorso in questi anni da questa associazione e i progetti per il futuro". In serata inoltre previsto sempre presso gli stand in piazza Castello anche la presenza di alcuni musicisti che dalle 19 alle 21 si alterneranno suonando dal vivo e un punto di ristoro gastronomico.