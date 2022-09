Suona la prima campanella, Mastella invoca l'austerity A Benevento lezioni al via al convitto Giannone. Domani partono le superiori con l'ipotesi settimana

Inno nazionale e alzabandiera per il via alle lezioni a Benevento dove suona in anticipo la campanella del Convitto Nazionale ‘Pietro Giannone’. La cerimonia per il via all'anno scolastico con le istituzioni, la dirigente Marina Mupo, il corpo docente, il personale con studenti e famiglie.

Un anno scolastico più “libero” riguardo alle disposizioni anti covid dei precedenti ma anche un anno improntato alla sostenibilità e al risparmio come ribadito dalla preside e il sindaco Clemente Mastella ha invece parlato della settimana corta. Ipotesi prevista per le superiori con il sabato senza lezioni per consentire di spegnere il riscaldamento dal venerdì al lunedì. Un risparmio notevole ma c'è da sciogliere il nodo trasporti.

“Stiamo cercando la quadra insieme al presidente della Provincia – ha spiegato il primo cittadino – ed è chiaro che i problemi più nascono sopratutto per i pendolari. Dobbiamo però trovare una soluzione perchè c'è assolutamente bisogno di risparmiare”.

L'orario dovrà ancora essere stabilito e dunque l'ipotesi potrebbe prendere corpo ad anno scolastico già in corso, ma il primo cittadino ribadisce “Siamo in un'economia di guerra, la grave crisi non ci lascia scelta”.

Per le scuole, però, Mastella ha pure voluto ribadire il “bel colpo” dei finanziamenti ottenuti grazie ai fondi Pnrr. “Circa trenta miliardi per diversi istituti ci consentiranno di creare scuole funzionali e sicure” ha detto il sindaco.

All'incontro presente anche l'assessore all'istruzione, Maria Carmela Serluca, che ha rivolto il suo auguro ai ragazzi per un anno scolastico proficuo.