Nuove strade e numeri civici nelle contrade. "Toponomastica indispensabile" FOTO Inaugurate nuove strade nelle zone di Pantano, San Vitale, Roseto, Acquafredda, Olivola, San Chirico

Da oggi centinaia e centinaia di residenti delle contrade San Vitale, Pantano, Sciabacca, Sant'Angelo a Piesco, Roseto, Olivola (P.I.P. Zona Industriale), Pamparuottolo, Mascambroni, Masseria Del Ponte, Masseria Nuova, Malecagna, Scafa, San Chirico, San Domenico e Acquafredda avranno sui propri documenti il nome di una via e un numero civico che identificherà il luogo esatto di residenza. Non più un generico contrada 'X' Snc (senza numero civico).

“Quando si è insediata l'amministrazione da me guidata ho trovato il terzo mondo, metaforicamente parlando, per quanto riguarda la toponomastica” ha chiosato il sindaco Clemente Mastella che con l'assessore all’Urbanistica, Molly Chiusolo e la consigliera delegata alle contrade Loredana Iannelli con altri esponenti di giunta e Consiglio comunale, ha inaugurato una serie di strade prima tappa presso la rotonda dei Pentri dove è stata inaugurata via San Pio. Ed è qui che il sindaco Mastella ha messo l'accento sul lavoro svolto dagli uffici del Comune per rivoluzionare, o meglio per creare una toponomastica anche nelle zone periferiche: “Ora chiunque arriva a Benevento saprà dove andare per raggiungere una qualsiasi famiglia che risiede nel nostro comune. Ma ancora più importante, la toponomastica e i numeri civici – ha rimarcato Mastella – consentono ai mezzi di soccorso di raggiungere in tempi brevi e certi una qualsiasi abitazione”. Mastella poi annuncia la rimozione di parte della struttura Enel a ridosso della stazione ferrovia, all'ingresso della città: “Una cosa orrenda. Ho trattato con Terna ed Enel per la riqualificazione che riguarderà tutta la zona del rione ferrovia in vista dei lavori dell'alta velocità – alta capacità. Questa città sta crescendo”.

Con il sindaco l'assessore all'Urbanistica, Molly chiusolo che ha messo l'accento sul grande lavoro che gli Uffici comunali stanno facendo di concerto con sindaco, assessorato e con la consigliera delegata alle contrade, Loredana Iannelli, “che ringrazio per il supporto”. L'assessore Chiusolo ha poi snocciolato i numeri dell'imponente operazione ancora in corso e che ora riguarderà altre due mega aree della città: “Con oggi vedremo l'avvio dell'apposizione di altri 1356 numeri civici. Operazione che interesserà un’area di circa 25 chilometri quadrati per un totale di 36 aree di circolazione che sono già visibili sul sit (sistema informativo territoriale) a cui si accede dalla home page del Comune di Benevento (www.comune.benevento.it). Sullo stesso sito, grazie alla funzione di ricerca, è possibile effettuare specifici approfondimenti partendo dalla strada e dal numero civico. La nostra missione – ha concluso Chiusolo – è quella che ogni cittadino deve avere gli stessi diritti di chi magari abita in centro”.

A contrada Pantano inaugurati via Paesaggi sanniti e Largo Gino Panza (parcheggio della pista ciclopedonale) in memoria di Gino, giovane della contrada prematuramente scomparso negli anni '90 a causa di un tragico incidente stradale proprio nella zona dove oggi gli è stata dedicata una strada. Gino aveva 15 anni. Presenti alla manifestazione la madre e il fratello, comprensibilmente emozionati per l'intitolazione fortemente voluta dal comitato Pantano – San Vitale che per questo ha voluto ringraziare l'amministrazione comunale e il vivaio Ciampi per aver ripulito e gratuitamente abbellito l'area dell'ingresso della pista ciclabile con delle piante.

Il Comune ricorda che in merito alla variazione di indirizzo ai fini demografici, i cittadini interessati non dovranno recarsi presso gli uffici comunali, ma compilare il modello presente sul sito istituzionale, nella sezione toponomastica. La modulistica, inoltre, sarà consegnata anche in fase di applicazione della nuova numerazione civica, presso le cassette postali delle aree interessate, e potrà essere inviata a mezzo mail all'indirizzo presente sul modello.