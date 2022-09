Depuratore a Benevento, protesta dei residenti di Scafa: vogliamo chiarimenti Comitato Paesaggi sanniti Scafa: Mai interessati da amministrazione. Chiediamo incontro urgente FOTO

Hanno prima studiato il progetto, analizzato i documenti, le situazioni precedenti e attuali, poi hanno detto la loro: “Perchè dislocare il depuratore a contrada Scafa?, perchè non siamo stati interpellati da nessuno e ancora più più importante: perchè non si è tenuto conto che quella zona potrebbe essere raggiunta dall'acqua del fiume Calore come durante l'alluvione del 2015”.

sono questi gli interrogatici del Comitato “Paesaggi sanniti Scafa” che si è costituito da qualche giorno e che ora punta il dito contro il progetto del Comune di Benevento illustrato alla città qualche settimana fa alla presenza del professore Maurizio Giugni, commissario alla depurazione per il Governo; del presidente e il direttore generale dell'Ente idrico campano, rispettivamente Luca Mascolo e Vincenzo Belgiorno ed il presidente ambito Benevento Avellino, Franco Damiano. Due gli impianti che finalmente faranno uscire la città di Benevento da un impasse che dura da decenni proprio a causa delle acque di scarico che finiscono direttamente nei fiumi cittadini, senza depurazione: il primo, quello più piccolo, è già esistente e dovrà solo essere adeguato, nell'area industriale di Ponte Valentino. Poi c'è quello più grande a contrada Scafa, dove trent'anni fa c'era il cantiere per la realizzazione della nuova stazione ferroviaria di Vitulano e della galleria che da Scafa arriva direttamente all'imbocco della stazione ferroviaria centrale di Benevento.

Ed è questo impianto che ora è finito nel mirino dei residenti che non riescono a capire il perchè della dislocazione così distante dalla città. Le tubazioni infatti dovranno correre parallele a tutta la pista ciclabile, lungo il fiume, per poi arrivare nell'area individuata. Una zona verde che al di là del fiume è territorio di Torrecuso e Foglianise, con vigneti, case e attività. “Francamente – spiegano dal Comitato Paesaggio sannita Scafa – non comprendiamo la scelta. Siamo in un'area verde, privata, che dista solo poche centinaia di metri da un altro impianto, quello di contrada Mascambruni a servizio anche delle industrie dell'area di Olivola ma che non è mai entrato in funzione. Perchè non ripristinare quel sito?” Chiedono i cittadini ai progettisti e al Comune di Benevento.

A loro sembra strano come le associazioni ambientaliste abbiano dato l'ok visto che poi lungo tutto il tratto della pista ciclabile Pantano – Scafa debbano essere installate le condotte fognarie “addirittura fuori terra – spiegano ancora i residenti di Scafa. Un impianto che si allontana dalla città per oltre sei chilometri in una zona interessata dall'acqua del calore durante l'alluvione. Area dove da oltre quarant'anni è presente un'attività di pastorizia”.

Comitato Scafa che si è costituito dopo l'ennesimo smacco: “I nostri problemi li abbiamo affrontati sempre in autonomia, senza l'aiuto di nessuno ma ora basta. Vogliamo che le cose vengano fatte in maniera precisa e vogliamo capire il perchè della scelta della nostra contrada per la costruzione del depuratore”. Richieste che ora attendono una risposta dall'amministrazione.

I cittadini di scafa infatti chiedono ora al sindaco Mastella di poter esporre le loro ragioni e di essere ricevuti per capire meglio determinati aspetti del progetto. Invito rivolto non solo all'amministrazione comunale di Benevento ma anche alle associazioni ambientaliste.

GUARDA IL SERVIZIO TG ANDATO IN ONDA SU OTTOCHANNEL CANALE 16