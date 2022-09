Teatro digitale Klimax Stream, il progetto per apprendere le lingue straniere Il Comune di Benevento ha aderito all'iniziativa culturale che sarà destinata agli studenti

Il Comune di Benevento ha aderito al progetto di teatro digitale Klimax Stream promosso dalla Klimax Theatre Company (compagnia teatrale riconosciuta dal MIC, ideata e diretta dall’attore, autore e regista teatrale Luca Varone) e volto a supportare gratuitamente la

cultura e l'apprendimento delle lingue straniere nelle scuole pubbliche e paritarie di tutta Italia, al fine di mettere in connessione i ragazzi, non solo con loro stessi, ma anche con i loro compagni e gli insegnanti.

Il progetto nasce nella primavera del 2020, in piena pandemia, quando con i teatri chiusi, la Klimax ha ben pensato di mettere a disposizione degli studenti – costretti a un digiuno culturale - una piattaforma in grado di proporre una didattica alternativa a quella tradizionale e che possa diventare uno strumento di studio prima della visione dello spettacolo in presenza.

L’iniziativa ideata dalla Klimax Theatre Company non si limita alla semplice visione di spettacoli in lingua online, ma si tratta di un vero e proprio laboratorio linguistico teatrale, poiché per ogni singolo spettacolo sono previsti in piattaforma contenuti di approfondimento, studio e ricerca. Si parte dal video integrale dello spettacolo in lingua originale e si prosegue con lo script integrale in lingua originale, il glossario lessicale, il materiale informativo con approfondimenti relativi al tema trattato, il video tutorial che spiega i “passaggi” delle opere teatrali ed infine il questionario sulla comprensione dell’opera con lo scopo di descrivere e approfondire le tematiche trattate, creando spunti di riflessione nonché momenti di confronto e dibattito.

Il Comune di Benevento provvederà, quindi, nei prossimi giorni ad inviare gratuitamente le chiavi di accesso al progetto Klimax Stream a tutti i dirigenti scolastici degli istituti cittadini. L’accesso alla piattaforma sarà gratuito per la stagione scolastica 2022/2023.