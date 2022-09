Incontro sanità. Mastella: spero che il direttore Morgante partecipi Il sindaco: servono risposte per i cittadini e il mondo sanitario

“Spero che il neo direttore dell'ospedale San Pio partecipi, altrimenti sarebbe uno sgarbo istituzionale incomprensibile”. Così il sindaco Clemente Mastella in vista dell'incontro in programma domani. Un tavolo istituzionale sui temi dell'assistenza ospedaliera e in particolare sui problemi che si stanno riscontrando presso l'azienda ospedaliera San Pio di Benevento, richiesto dai sindaci di diversi comuni del Sannio.

L'appuntamento è fissato presso la sede del comune di Benevento, Palazzo Mosti, domani alle 12. Un incontro al quale è stata invitata la dottoressa Maria Morgante per “affrontare – si legge nel documento - sul piano programmatico-organizzativo le problematiche più stringenti legate alla carenza dei medici-anestesisti, al funzionamento del pronto soccorso, dei servizi ospedalieri, dell’attivazione del polo oncologico di Sant’Agata de’ Goti, onde assumere improcrastinabili iniziative, di concerto con la Giunta Regionale, volte a porre rimedio nell'immediato ad una situazione di grave allarme”.

“Nessuno - chiarisce ancora il sindaco – addebita nulla al dirigente arrivato da poche settimane. Però restano le richieste dei cittadini, il mondo della sanità chiede, e dunque vorrei qualche risposta per poterla fornire agli altri”.