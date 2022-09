Dopo lo stop per pandemia, ripartono festeggiamenti della Santissima Addolorata Presso la parrocchia del Rione Libertà di Benevento presentati gli eventi religiosi e civili

Questa mattina, in onore dei solenni festeggiamenti della Santissima Addolorata, presso la sala riunioni della chiesa del Rione Libertà di Benevento, è stato presentato il programma religioso. All’incontro con la stampa hanno partecipato don Gaetano e don Lorenzo, parroco e viceparroco; Francesco Tuzio, presidente dell’Accademia delle Opere (Aps); Annamaria Micco e Mercurio Augusto in rappresentanza del comitato festa e Luca Ray e Antonio Luongo, artisti sanniti che si esibiranno nel corso delle varie serate.

“Sono onorato di far parte del comitato festa. Il programma civile - ha affermato Francesco Tuzio - si articola in quattro serate che si terranno dal 15 al 18 settembre. Abbiamo voluto fortemente l’esibizione di artisti locali che hanno alle spalle tantissima esperienza. Gli anni legati alla pandemia sono stati molto duri. Nonostante l’assenza di fondi, riteniamo di aver creato un programma altamente professionale. La prospettiva è quella di iniziare a lavorare immediatamente per avere il prossimo anno anche nomi di calibro nazionale. Voglio ringraziare gli organi di stampa per aver partecipato a questa conferenza. Ci tengo a precisare che uno dei nostri obiettivi è quello di ridare, come accadeva negli anni passati, un’impronta nazionale a questa bellissima festa rionale”.

“Per alcuni anni - ha invece spiegato don Gaetano - questa festa non c’è stata per motivi legati alla pandemia. Abbiamo voluto dare, in maniera concreta, un segnale di ripartenza. Con tutta la comunità parrocchiale vogliamo vivere con intensità questi momenti liturgici e pastorali. Ieri abbiamo iniziato con il triduo che terminerà domani. La parte meramente liturgica si concluderà il 15 settembre con la presenza dell’ Arcivescovo Felice Accrocca. Poi ci saranno due momenti culturali e di riflessione, grazie alla presenza di due persone che ci verranno a trovare: Don Benito Giorgetta, il quale ci presenterà un importante libro che parla della legalità. La prefazione è stata scritta dal Papa. Sabato, invece, ci sarà la teologa Anna Maria Peluso che ci parlerà della figura della donna partendo dal background cristiano. La conclusione sarà dedicata alla processione che si terrà domenica".

“E’ bello ricominciare - ci tiene ha tenuto a sottolineare don Lorenzo (vice-parroco della Santissima Addolorata) -. Sia di mattina che di sera ci saranno due occasioni liturgiche per ritrovarci sotto lo sguardo di Maria”.