«Resistere alla camorra». Il Csv ricorda la figura di Domenico Noviello Domani sera nella sede del viale Mellusi a Benevento

La sala conferenze del CSV Irpinia - Sannio in viale Mellusi a Benevento ospiterà domani pomeriggio la presentazione del libro di Paolo Miggiano "L'altro casalese. Domenico Noviello, il dovere della denuncia". Un'iniziativa fortemente voluta dal Centro servizi pe ril volontariato che vuole così rendere omaggio ad una storia di resistenza alla camorra come quella di Domenico Noviello, imprenditore casertano assassinato a Castel Volturno il 16 maggio del 2008, testimoniata oggi dall’impegno dei suoi quattro figli.



L’incontro, in programma alle 17 e moderato dal giornalista Vincenzo De Rosa, vedrà i saluti di Maria Cristina Aceto, direttore del CSV Irpinia Sannio e le testimonianze di Vittoria Iannotti, vedova di Tiziano Della Ratta, e Mimma Noviello, figlia di Domenico Noviello. Interverranno Raffaele Amore, presidente del CSV Irpinia Sannio; Elena Pera, presidente di CSV Assovoce; Giuseppe Bruno, presidente della Camera di Commercio IrpiniaSannio; Clemente Mastella, sindaco della Città di Benevento; ed Aldo Policastro, procuratore della Repubblica di Benevento. Le conclusioni saranno affidate all’autore, Paolo Miggiano.