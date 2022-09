Pendolari Valle Caudina scrivono all'Eav. "Si passi ad un servizio misto" "Il servizio su gomma non è adatto: impiega due ore e mezza"

Ancora proteste per i pendolari che utilizzano la tratta ferroviaria Benevento-Napoli, Via Cancello. Il Comitato Disagiati della Valle Caudina, scrive: “visto che il servizio su gomma non è adatto come mezzo di sostituzione della linea ferroviaria Benevento - Napoli, Via Cancello, perché impiega almeno due ore e mezza e circolano voci che la tratta ferroviaria San Martino Valle Caudina - Napoli è pronta e potrebbe essere già utilizzata, propone all’Ente Autonomo del Volturno, nella persona del Presidente pro tempore, che avvenga attivato un servizio “misto” così come già fatto in passato sulla linea ferroviaria.

Nello specifico, il Comitato chiede che sula tratta da Benevento a San Martino Valle Caudina sia servita dai pullman, mentre sulla tratta San Martino Valle Caudina-Napoli sia ripristinata la circolazione dei treni”.