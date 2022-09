Nuovo parco giochi inclusivo a Benevento Rosa: mercoledì la posa della prima pietra in via Martiri di Nassirya

Nuovo parco giochi inclusivo a Benevento. Mercoledì 21 settembre alle 9.20 la cerimonia di posa della prima pietra in via Martiri di Nassirya. “L' inclusività - commenta l'assessore all'Ambiente del comune di Benevento, Alessandro Rosa - è un impegno concreto di questa amministrazione: abbiamo ribadito di voler collocare in ogni area verde della nostra città parchi attrezzati per permettere che tutti i bambini giochino assieme".

E dunque l'esponente della Giunta Mastella precisa: "Quello di Via Vittime di Nassirya sarà realizzato grazie al fondo da circa 70mila euro per realizzazione di infrastrutture sociali intercettato da questa amministrazione”.