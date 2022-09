Roadshow Festool nel Sannio, presentate tecnologiche per la lavorazione legno L'evento promosso da FAV srl di Benevento www.favstore.it presso la Dierre legnami di Apice

Grande folla di imprenditori e addetti ai lavori per il Roadshow Festool svoltosi ad Apice nel beneventano, unica tappa in Campania per il 2022. Anche quest'anno l'evento, promosso da FAV srl di Benevento www.favstore.it ha avuto luogo presso gli ampi spazi del moderno stabilimento Dierre Legnami www.dierrelegnami.it ubicato in c.da San Donato. Tante le novità di prodotto e le tecnologie innovative nel mondo dei lavori con il legno, e non solo, che sono state provate dai numerosi falegnami ed artigiani intervenuti. Tagliare, fresare, levigare, piallare, per perfezionare ogni tipo di lavorazione del legno il Roadshow Festool www.festool.it costituisce da sempre un appuntamento irrinunciabile. Oltre all'affidabilità, robustezza e durata dell'intera gamma Festool, sono state protagoniste ad Apice altre rinomate aziende i cui prodotti sono distribuiti da FAV, e cioè le vernici Renner www.renneritalia.com le ferramenta e attrezzature firmate Hafele www.hafele.it e le numerose proposte per una posa a regola d'arte di Posaclima www.posaclima.it

"E' stato un evento di successo, come già avvenuto in passato, che orgogliosamente abbiamo ospitato nella nostra azienda - spiega Massimiliano Picciocchi titolare Dierre Legnami - ed è stato davvero un piacere trascorrere una giornata con tanti nostri clienti sempre molto attenti a proposte di estremo interesse come il Roadshow Festool. Collaborare con la FAV dell'amico Enzo Formato per offrire un servizio di qualità ai professionisti del territorio è per noi un piacere ma soprattutto un forte stimolo ad affrontare con determinazione un periodo dove ostacoli e incertezze non mancano". Dierre Legnami, azienda di riferimento per la Campania ed aree limitrofe, è dotata di grande esperienza con un notevole know-how nella vendita di pannelli, profili lamellari per serramenti, segati e travi lamellari.