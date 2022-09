Covid, al via della somministrazione delle quarte dosi di vaccino bivalente Orari e luoghi per il Sannio. Vaccino aggiornato contro la variante Omicron per gli over 60

E’ iniziata oggi la somministrazione del vaccino contro il Coronavirus nella versione bivalente, presso il Centro Vaccinale Pepicelli di Benevento; da lunedì sarà possibile vaccinarsi anche presso tutti gli hub distrettuali e i medici di medicina generale.

Ad annunciarlo il direttore generale dell’Asl Benevento, Gennaro Volpe che spiega: “la quarta dose con i vaccini bivalenti aggiornati contro la variante Omicron, è raccomandata prioritariamente alle persone over 60, ai soggetti vulnerabili per patologia, agli operatori sanitari, agli ospiti delle Rsa e alle donne in gravidanza. I nuovi vaccini bivalenti -continua il DG- saranno utilizzati anche come terza dose per coloro che hanno compiuto 12 anni indipendentemente dal vaccino utilizzato per il completamento del ciclo primario.”

Si precisa che la dose “booster” può essere somministrata trascorso un intervallo minimo di almeno quattro mesi (120 giorni) dall’ultimo vaccino effettuato (o dall’ultima infezione da Covid). Si tratta di un vaccino aggiornato grazie al quale sarà possibile stimolare l'immunità contro le nuove varianti, in particolare nei soggetti più a rischio che devono essere protetti dalle forme gravi della malattia. Per ottenere il vaccino presso i centri vaccinali dell’Asl non è necessaria la prenotazione.

Di seguito gli orari dei Centri Distrettuali:



Benevento ex caserma Pepicelli:

Martedì, mercoledì, venerdì h 9,00-13,00

Lunedì e giovedì h 9,00-17,00



Montesarchio:

Venerdì h 9,00-13,00



San Giorgio del Sannio:

Martedì h 14,30 - 17,00



Sant’Agata dei goti:

Martedì h 11,30 - 13,00

Giovedì h 11,30 - 12,30



Morcone:

Lunedì h 15,00-17,00



San Marco dei cavoti:

Giovedì h 15,00-17,00



San Bartolomeo in Galdo:

Giovedì h 15,00-17,00



Cerreto Sannita:

Martedì h 8,30 - 13,00